Nordnorsk forfatterlag: Vern om ytringsfriheten

Nyheter

«Nordnorsk forfatterlag, samlet til årsmøte på Finnsnes den 16. og 17. mars 2019, registrerer med sterk uro og stor forundring at Oslo-politiet har siktet Black Box Teaters direktør og tre av kunstnerne bak forestillingen Ways of Seeing.

Vinteren 2015 gikk medlemmer av Solberg-regjeringa i demonstrasjonstog, både i Paris og Oslo, under slagordet Je Suis Charlie (Jeg er Charlie) for å markere sin avsky etter et blodig attentat mot et modig og sterkt satirisk magasin. Markeringen ble en viktig støtte til en utvidet ytringsfrihet med rett både til å provosere og krenke, og det ble stilt krav om at dette var noe alle som kom i søkelyset måtte tåle.

Men dette ser ikke ut til å være tilfelle i striden mellom Black Box og landets justisminister og statsminister. På grunn av sakens særpreg krever akkurat denne konflikten at politi og politikk ikke blandes sammen. Justisminister Tor Mikkel Wara har i avisinnlegg skrevet at teateret er «moralsk konkurs». Gjennom siste uke har Erna Solberg anklaget Black Box for å skape «uro». Var den oppsiktsvekkende siktelsen som kom på fredag et første skritt for å gjenopprette roen?

Om det noen gang har skjedd, må det være svært lenge siden politiet har siktet en teatersjef med krav om husransaking i en kunstnerisk organisasjon. På slutten av 1970-tallet ble ytringsfriheten den store taperen under aksjonene mot forfattere og journalister i den såkalte «listesaken». Dette kan også sies om samrøret mellom statsmakter med ulike roller for å stoppe bøker fra noen av etterkrigstidens fremste forfattere som Agnar Mykle og Jens Bjørneboe.

Vi er over 150 nordnorske forfattere, noen av oss tar også teateroppdrag. Vi jobber i en landsdel der innvandring, overvåking, etterretning og grensekryssende møter mellom ulike folkeslag er tema vi fortsatt må engasjere oss i. En sterk og uinnskrenket ytringsfrihet er det viktigste verktøyet vi har i dette samfunnsoppdraget.»