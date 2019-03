Svingte unna elg. Bil og vogntog i nestenkollisjon

Nyheter

Like ved Ingelsfjordtunnelen på E10 søndag kveld var det ifølge politiets operasjonssentral kontakt mellom en bil og et vogntog. Årsaken til nesten-kollisjonen var at den ene parten hadde gjort en unnamanøver for en elg. Det oppsto små skader på kjøretøyene, mens elgen ble livstruende skadet etter møtet. Elgen ble liggende igjen i veibanen og viltnemda ble varslet. VOL har ikke fått bragt på det rene om elgen fortsatt var i live like etter hendelsen eller ikke.

Det oppsto ikke personskade i forbindelse med hendelsen.

Ved YX i Sigerfjord havnet en bil i natt utenfor veien. Her skal det heller ikke være snakk om personskade.