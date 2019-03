Nå blir eiendomshandelen heldigital

Nyheter

– Dette vil spare det private markedet for 2,8 milliarder kroner over ti år, og er et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når offentlig og privat sektor samarbeider om digitale løsninger, sier statsrådene Monica Mæland og Nikolai Astrup i en pressemelding.

Løsningen er etablert av Kartverket og Altinn i samarbeid med Eiendom Norge, Finans Norge, Bits og flere større markedsaktører. I løsningen benyttes Altinn som offentlig infrastruktur for deling av dokumenter mellom meglere og banker, slik at hele eiendomshandelen blir en sammenhengende og heldigital tjeneste.

– Det betyr blant annet at boligkjøper og selger ikke trenger å møte opp på kontraktsmøte. Selger får raskere oppgjør og kjøper slipper mellomfinansiering. Tinglysing, som før tok flere dager, vil gjennomføres på noen få sekunder. Dette er digitalisering og forenkling på sitt beste, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup i pressemeldingen.

I dag må banker og eiendomsmeglere sende lånesøknader, kjøpekontrakter, finansieringsbevis, skjøtepapirer og pantedokumenter manuelt, fordi systemene ikke snakker sammen. Med Altinn som "møteplass" kan de samme aktørene kommunisere med hverandre digitalt – uavhengig av hvilket system de bruker.

– En slik tjeneste har vært etterspurt fra de profesjonelle partene i eiendomsmarkedet. Det er fint å se hvordan Kartverket, Altinn og de private har jobbet sammen for å få realisert en heldigital, raskere og tryggere bolighandel, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.