Stor skredfare onsdag

Nysnø og kraftig vind kombinert med vedvarende svake lag vil kortvarig føre til stor skredfare når været står på. Unngå alt skredterreng, er det klare beskjeden fra varsom.no.

Der står det blant annet å lese: Hold god avstand til hverandre ved ferdsel i skredterreng. Det er størst sjanse for å løse ut skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner. Fjernutløsning er mulig. Det krever mye kunnskap for å gjenkjenne svake lag i snødekket.



Varselet gjelder for Vesterålen og Lofoten.