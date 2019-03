– Turlaget inviterer til tur på Bogheia

Nyheter

Turen starter fra Godfjordbotn og følger over myrene og opp Godfjorddalen til Ingemannhytta.

– Her tar vi den første pausen før turen fortsetter opp på Bogheia der vi tar rast nummer to. Det er en flott tur, et perfekt skiterreng med fantastisk fjellandskap rundt oss, det må bare oppleves, sier turlederne i en pressemelding.

Fjellski eller turski er å foretrekke på denne turen, og på deler av turen kan det være greit å bruke skifeller.

– Ellers hører godt med mat og drikke med på en tur som vil vare mellom fem og seks timer, melder Maria og Lena.