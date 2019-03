Anbudsrunder for helikopterbase

Nyheter

De jobber videre med basen for Midtre Hålogaland på Trøssen i Skånland, og skal leie inn moduler for bolig-/kontordel og plasthaller for hangar og garasje. I tillegg skal det blant annet etableres landingsplass, adkomstvei, fundamenter/gulv for hangar og garasje, inngjerding og teknisk infrastruktur, står det i siste informasjonsbrev.

Prosjektet har lyst ut tre separate anbud for å få dette på plass. Samtidig håper de å få et konsesjonsvedtak fra Luftfartstilsynet i løpet av mars. Når tillatelse fra kommunen også er på plass, kan byggearbeidet starte. Av informasjonsbrevet kommer det også fram at de har forlenget kontrakten med leie av dagens lokaler på Evenes til 15. august. Målet er likevel å flytte til Trøssen i juli.