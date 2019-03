Denne kommunen har økt eiendomsskatten mest siden 2017

Nyheter

Selv om eiendomsskatten i mange av kommunene er satt ned, har allikevel Alstahaug kommune økt sin med svimlende 80 prosent siden 2017.

Dette kommer frem gjennom kommunenes egne budsjetter for 2019 og i kommunenes egen rapportering for 2017. De faktiske tallene for 2018 blir ikke kjent før i juni.

I Vesterålen fordeler det seg som følger:

Hadsel kommune har siden 2017 hatt en nedgang på 0,2 prosent i nivået. I 2017 tok de inn 29.261.000 millioner kroner, mens de i 2019 tar inn 29.200.000 millioner kroner.

Sortland på sin side tar inn mindre, men har likevel en kraftig økning. De går opp 11,1 prosent på de to årene. I 2017 tok de inn 20.409.000 millioner kroner og i 2019 er dette økt til 22.665.000 kroner.

Andøy øker også fra 2017, med 23,2 prosent og er dermed den kommunen i Vesterålen som øker mest. For to år siden tok kommunen inn 12.905.000, mens de i år ligger på 15.900.00 kroner.

I Bø er det også nedgang med 0,7 prosent på to år. I 2017 tok de inn 5.940.000, mens de ligger på 5.896.000 kroner i år.

Øksnes hadde ikke eiendomsskatt i 2017 eller 2018, men vil i 2019 ta inn 1.750.000 kroner.

Lødingen er i samme båt og tar inn 1.580.000 kroner i 2019. Hele tabellen kan du se under.

Her kan du se fullstendig kommuneoversikt for Nordland: Kommune Faktisk 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Endring % 17/19 BODØ 188 109 000 198 000 000 150 629 996 -19,9 % NARVIK 38 823 000 42 200 000 44 699 000 15,1 % ALSTAHAUG 17 042 000 17 500 000 30 790 000 80,7 % HADSEL 29 261 000 28 800 000 29 200 000 -0,2 % RANA 26 216 000 26 200 000 26 800 000 2,2 % SORTLAND 20 409 000 20 000 000 22 665 000 11,1 % VÅGAN 24 935 000 24 700 000 22 249 000 -10,8 % BRØNNØY 27 414 000 26 000 000 21 000 000 -23,4 % VEFSN 34 469 000 18 900 000 19 590 000 -43,2 % VESTVÅGØY 15 758 000 15 800 000 19 000 000 20,6 % FAUSKE 17 848 000 17 100 000 17 150 000 -3,9 % ANDØY 12 905 000 12 900 000 15 900 000 23,2 % SALTDAL 12 270 000 12 260 000 9 184 000 -25,2 % STEIGEN 5 794 000 5 800 000 8 900 000 53,6 % GILDESKÅL 7 078 000 7 100 000 7 600 000 7,4 % BALLANGEN 5 861 000 6 100 000 6 270 000 7,0 % BØ 5 940 000 0 5 896 000 -0,7 % DØNNA 4 717 000 5 400 000 5 400 000 14,5 % HAMARØY 5 254 000 6 000 000 5 185 200 -1,3 % LURØY 4 500 000 4 660 000 4 668 000 3,7 % SØMNA 3 681 000 3 660 000 4 637 000 26,0 % LEIRFJORD 3 286 000 3 600 000 4 100 000 24,8 % MOSKENES 4 396 000 4 300 000 4 050 000 -7,9 % HERØY 3 956 000 0 3 930 000 -0,7 % FLAKSTAD 4 618 000 4 600 000 3 900 000 -15,5 % TYSFJORD 4 433 000 4 510 000 3 500 000 -21,0 % NESNA 2 322 000 2 820 000 2 820 000 21,4 % BINDAL 1 481 000 2 250 000 2 441 300 64,8 % GRANE 2 189 000 2 100 000 2 400 000 9,6 % HATTFJELLDAL 1 979 000 1 970 000 2 100 000 6,1 % ØKSNES 0 0 1 750 000 . VEGA 1 697 000 1 600 000 1 600 000 -5,7 % LØDINGEN 0 0 1 580 000 . RØST 792 000 780 000 780 000 -1,5 % VÆRØY 712 000 700 000 700 000 -1,7 % BEIARN 0 0 0 0,0 % EVENES 0 0 0 0,0 % HEMNES 0 0 0 0,0 % MELØY 0 0 0 0,0 % RØDØY 0 0 0 0,0 % SØRFOLD 0 0 0 0,0 % TJELDSUND 0 0 0 0,0 % TRÆNA 0 0 0 0,0 % VEVELSTAD 0 0 0 0,0 % SUM 540 145 000 528 310 000 513 064 496

– Vi er ikke fornøyd med denne utviklingen, forteller generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseierne.

– Huseierne mener eiendomsskatten er usosial fordi den ikke tar hensyn til husholdningens inntekt, gjeld eller betalingsevne. Derfor innfrir ikke denne skatten prinsippet om "yt etter evne", sier Meyer.

– Velferdssamfunnet er et stort spleiselag. Skatt er viktig for å finansiere gode tjenester til alle. Men ikke all skatt er godt egnet for å fremme utjamning. Eiendomsskatten tar ikke hensyn til betalingsevne. Skatten beregnes uavhengig av inntekt, formue og gjelden på boligen. Dessverre øker denne lite rettferdige og sosiale skatten i raskt tempo og langt raskere enn lønnsvekst og annen prisstigning, sier han.

Flere årsaker til økningen



Økningen i eiendomsskatteinntekter har flere årsaker: Noen kommuner har endret satsene for eiendomsskatt eller for bunnfradrag for å få større inntekter.

Andre steder har det vært retaksering som har ført til at eiendomsskattegrunnlagene øker. Dermed øker også eiendomsskatten.