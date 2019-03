Dømt for å ha solgt leaset utstyr

Nyheter

I perioden 2007 til 2011 inngikk et selskap i Vesterålen en avtale med et leasingfirma for tre anleggsmaskiner. Vesterålsfirmaet solgte så disse maskinene i årene 2014 og 2015 og betalte samtidig avtalt leie for disse til leasingselskapet fram til konkursåpning for selskapet.

Etter dette reiste leasingfirmaet krav mot daglig leder, styreleder og eier av selskapet. Saken har vært til behandling hos forliksrådet, og i 2018 tok leasingselskapet ut stevning i Vesterålen tingrett med krav om erstatning. Erstatningskravet var begrunnet i at saksøkte som styreleder har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved selskapets salg av de tre maskinene.

Saksøktes påstand gikk på frifinnelse og at leasingselskapet dømmes til å betale sakens omkostninger.

I rettens vurdering heter det at spørsmålet er om saksøkte overtrådte sine plikter som styrer og daglig leder i selskapet og opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt da han solgte leasing-gjenstandene.

Etter rettens syn var det uaktsomt av saksøkte å selge maskinene uten at det forelå et klart samtykke fra leasingfirmaet.

Saksøkte dømmes til å betale leasingselskapet kr. 690.000, med tillegg av lovens forsinkelsesrenter, samt betale kr. 165.044 i saksomkostninger.