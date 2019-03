Loveshack kommer til Fæsterålen i år også

Nyheter

– Det blir ikke skikkelig haraball på Fæsterålen uten Loveshack. I år har vi femårsjubileum, og da må husbandet være på plass, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i en pressemelding.

Under sendingen sa vokalist i Loveshack, Svein Finneide at det har vært kult å se hvordan Fæsterålen har utvikla seg siden de opptrådte for første gang i 2015

– Festivalen er blitt mye større og arrangørene blir proffere år for år. Likevel er det publikum som trekker oss den lange veien nord, sa Finneide.

En som tar turen motsatt vei er Kevin Boine. Boine kommer fra Tana i Finnmark, og rapper på norsk og samisk. Mange husker ham muligens fra 2015-utgaven av Norske Talenter.

– Da vi spurte folk om hvem de ville ha, var Kevin Boine et navn som gikk igjen. Da vi sjekka antall YouTube søk, ble vi forbløffet over hvor mange som søker på han. Han slo det meste av andre artister vi sammenlignet han med, sier Pedersen

Med over 30 millioner avspillinger på Spotify og en platinaselgende låt i repertoaret, er sjansen stor for at mange har hørt en Kevin Boine låt, ifølge Pedersen.

Boine skal spille både gamle og nye hits under årets festival, inkludert «Kom Til Finnmark» og «Drømmeland».

Flere artister vil bli presentert fortløpende i Fæsterålens livestudio “SLARV”.