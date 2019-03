Dømt for tyveri, politivold og oppbevaring av narkotika

Nyheter

I forbindelse med en ransaking i hennes bopel for to år siden, skal kvinnen ha slått til, spytttet på og forsøkt å sparke en politibetjent.

Omtrent et halvt år senere, i samme bopel, slo kvinnen til en annen politibetjent i forbindelse med et ordensoppdrag.

Ved flere tilfeller skal kvinnen ha vært med på tyveri, i tillegg til å være passasjer i flere stjålne biler. Kvinnen er også tiltalt for å ha brukt og oppbevart narkotika, både i Vesterålen og utenbys. Hun ble i tillegg tiltalt for flere tilfeller av vold mot sivile personer, i tillegg til tyveri.

Tiltalte har erkjent forholdene når det gjelder deler av dommen som gjelder narkotika. Hun har erkjent å ha vært bruker av narkotika en periode og at hun i den sammenheng hadde med seg narkotika. Hennes innrømmelse av forholdene er bekreftet av beslagsrapporter.

Kvinnen har også erkjent de to tilfellene av vold i tiltalen, som ble begått på og i nærheten av hennes bolig. Hun har erkjent de faktiske forhold i begge tilfellene.

De mest alvorlige forhold i saken er volden mot politimennene, ifølge retten, som understreker i dommen at straffen for vold mot offentlig tjenestemann under utøvelsen av tjeneste, vanligvis skal være ubetinget fengsel.

Kvinnen ble frifunnet for noen av overtredelsene, inkludert to tilfeller for medvirkning til biltyveri og to tilfeller for tyveri. Hun ble også dømt for flere forhold. Blant disse var bruk og oppbevaring av narkotika, to tilfeller av vold mot polititjenestemenn, vold mot sivile, tyveri og skadeverk.

Fullbyrdingen av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Varetekt kommer til fradrag med seks døgn. Kvinnen må også betale 3.200 kroner til en av de fornærmede.

Kvinnen slipper for øvrig å betale saksomkostninger.