Nyheter

Det sier nesteleder for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Hadsel, Kate Adolfsen-Trabelsi – i en pressemelding. Hun oppfordrer folkevalgte til å sette tirsdag kveld, som står i tilgjengelighetens tegn i Hadsel kommune.

Universell utforming

Først holdes et seminar om universell utforming, før det på kvelden trommes sammen til et folkemøte som bærer navnet «Universell utforming - hva er det og hvorfor er det viktig?».

– Universell utforming betyr tilgjengelighet for alle i det offentlige rom. Det angår oss alle. Enten det er oss selv eller noen av våre nærmeste som har behov for tilrettelegging. Eksempelvis hvis en har brukket foten, har nedsatt hørsel eller trenger framkommelighet med barnevogn. Det er ikke bare de som sitter i rullestol som er avhengige av universell utforming, sier Kate Adolfsen-Trabelsi. Hun er nestleder i det kommunale rådet som står bak arrangementene.

– Lippestad åpnet øyene mine

Seminaret på dagtid er rettet mot kommunens ansatte og politikere mens folkemøtet naturlig nok er åpent for alle innbyggere.

– Det er et seminar som burde vært obligatorisk for folkevalgte. Universell utforming er et viktig lovkrav. Dersom politikerne ikke kan nok om dette, kan vi ende opp med dårlige beslutninger, mener Trabelsi.

Advokat Geir Lippestad, som tidligere har vært styreleder i Universell utforming AS, holder innlegg under begge samlingene. Han har mangeårig erfaring som pårørende for personer med behov for tilrettelegging.

– Lippestad har en fantastisk formidlingsevne om temaet. Da jeg hørte ham snakke om dette første gang, skjønte jeg hva universell utforming dreier seg om og hvorfor det er så viktig.

Folk har rettigheter

I tillegg til den kjente advokaten har kommunen invitert Solveig Dale. Hun er rådgiver for universell utforming ved byplankontoret i Trondheim. Konsulent Marcus Sweiniger fra kommunens interesseorganisasjon KS deltar også. Hadsels næringssjef kommer for å fortelle om Storheia arena i et perspektiv om tilgjengelighet.

– Kravet om tilgjengelighet for alle er ingen nyhet, men om befolkningen ikke vet hvilke rettigheter de har, kan de heller ikke følge med og påse at ting skjer som de skal. Jeg tror folk har mange flere rettigheter enn de er klare over selv, sier Kate Adolfsen-Trabelsi.