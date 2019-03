– Med et så stort innslag av utenlandsk arbeidskraft i fiskerinæringa, må vi jobbe sammen for å bekjempe kriminalitet

Nyheter

Kontrollen avdekket blant annet flere tilfeller av sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

– I torskesesongen er det stort behov for arbeidskraft i næringen, og mange kommer fra land som Litauen, Romania og Polen. Jeg forventer at aktørene er seriøse og at spillereglene for arbeidslivet blir fulgt. Det handler om den enkelte arbeidstaker, og om lik konkurranse for alle, sier fiskeriministeren.

A-krimsenteret i Bodø, som jobber med å forhindre arbeidslivskriminalitet, vil ha mer kunnskap om arbeidsforholdene i fiskerinæringen. Sammen med blant annet skattemyndighetene i Litauen har de gransket forholdene rundt utenlandske arbeidere under årets torskesesong i Nordland.

Internasjonalt samarbeid

Formålet med kontrollene har i første omgang vært å få kunnskap om utenlandsk arbeidskraft i fiskerinæringen. Det ble gjort funn som vil bli fulgt opp av etatene som er knyttet til A-krimsenteret i Bodø, og i samarbeid med litauiske skattemyndigheter.

– Med et så stort innslag av utenlandsk arbeidskraft i fiskerinæringa, må vi jobbe sammen internasjonalt. Det gjør vi for å forebygge og bekjempe kriminalitet, sier Nesvik.

Gjennom etterretningsgruppen North Atlantic Fisheries Intelligence Group (NA-FIG) har Norge ledet an i arbeidet mot økonomisk kriminalitet i fiskeribransjen i landene rundt Nord-Atlanteren.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

Etterretningsgruppens sekretariat ved skattekontoret i Bodø tok nylig initiativ til et samarbeid med litauiske kollegaer.

Prosjektet er helt i tråd med regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. A-krimsentrene er opprettet nettopp for å øke myndighetenes evne til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Her samarbeider Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsetaten og politiet.

I Nordland er også Fiskeridirektoratet tilknyttet A-krimsenteret, på grunn av fiskerinæringas store betydning i fylket.