Har gjennomført storkontroll av fiskeribransjen i Lofoten og Vesterålen

I uke 10, 11 og 12 har A-krimsenteret i Nordland, som er en tverretatlig enhet med medarbeidere fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV og Politiet, gjennomført en rekke kontroller i fiskeribransjen i Lofoten og Vesterålen. Dette skriver politiet i en pressemelding.

Hovedfokuset under kontrollene var hvordan personer fra utlandet har det som arbeidstakere i fiskeindustrien i forhold til rettigheter og plikter.

Tverrfaglig samarbeid

Arbeidslivskriminalitet er ulike former for profittmotivert kriminalitet som begås i et arbeidsmarked. Regjeringen har definert at arbeidslivskriminalitet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakerne eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.

– Hovedmålene for kontrollene som har vært gjennomført i fiskeribransjen har vært å få en oversikt over næringa sin bruk av utenlandsk arbeidskraft, identifisere og beskrive fremtredende modus knyttet til arbeidslivskriminalitet, samt identifisere og ta ut useriøse aktører i næringen, sier koordinerende leder av A-krimsentret i Nordland, Per Thomassen i pressemeldingen.

Omfattende gjennomgang

Thomassen forteller at 26 medarbeidere fra de ulike etatene deltok i kontrollene i uke. 10 og 11, mens det var 10 medarbeidere med på kontroll i uke 12. Totalt ble 17 fiskebedrifter i Lofoten og Vesterålen kontrollert og mer enn 200 arbeidere kontaktet.

– Det er hentet inn en masse dokumentasjon og informasjon fra kontrollene som vi nå starter med å gå gjennom, sier Thomassen. Det innebærer at etatene ennå ikke har fullstendig oversikt over resultatet av kontrollene, men foreløpig er følgende forhold avdekket: