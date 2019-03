Fem frisørsalonger og postdistribusjon kan bli tatt ut i streik

Nyheter

LO har sendt ut oversikten over bedrifter som vil bli omfattet av en eventuell streik i privat sektor. Meklingsfristen utløper 31. mars kl. 24.00.

Blant bedrifter som kan bli tatt ut i streik i Vesterålen er Post Nord AS avdeling Stokmarknes som er organisert i Norsk transportarbeiderforbund.

Disse bedriftene organisert i Fagforbundet er varslet tatt ut i streik: Nikita Hair Norway AS avdeling Sortland, Miss Monroe AS på Sortland, Uniklipp AS på Sortland, Hårtuppan AS på Stokmarknes og Fabina Frisør AS på Melbu.

Flyten av dagligvarer kan også bli påvirket av streiken, da Rema Distribusjon Norge AS i Narvik kan bli tatt ut i streik, samt Rema Distribusjon Norge AS i Oslo, begge i Norsk tansportarbeiderforbund.

Flyten av øl fra bryggerier landet rundt kan også bli påvirket, da både Ringnes AS sine avdelinger i landet, Hansa Borg Bryggerier i Bergen, Grans Bryggeri i Sandefjord, Aas Bryggeri i Drammen, og E.C. Dahls Bryggeri i Trondheim og Macks ølbryggeri i Tromsø er varslet tatt ut i streik. Disse bedriftene er organisert i Norsk Nærings- og nytelsesmiddelforbund.