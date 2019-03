Nå får redningshelikoptrene blod ombord

Nyheter

Redningshelikopteret (330) har fått blodprodukter som en del av sitt beredskaps oppsett.

– Vi flytter nå muligheten for viktig behandling ut av sykehuset. Det utgjør en forskjell i den akuttmedisinske behandlingskjeden og kan i noen tilfeller redde liv. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Blodbanken i Nordlandssykehuset og 330 skvadronen i Bodø. Dette sier lokalmedisinsk leder i Luftambulansetjenesten og anestesilege i Nordlandssykehuset, Trond Elden i en pressemelding.

Til VOL sier Elden at pasientene vil få et mye bedre tilbud.

– Dette blir veldig bra for pasientene og vil være et alternativ til forsinket behandling. Den største forskjellen er at vi får i gang behandlingen enda tidligere, sier han.

Han peker også på at selv om behandlingen vil finne sted i et helikopter, skjer det i trygge rammer, som er like trygge som på sykehuset. Elden legger også til at innføringen av blodprodukter i helikoptre, er etablert ved flere andre baser.

– Vi har tatt til oss dette fra andre som alt har kommet i gang. Det er også flere sykehus som har blodprodukter på sine ambulanser. Dette skal gjøres på en trygg og god måte, og har blitt evaluert og kvalitetssikret ved at alle leger har vært på kurs, sier Elden.