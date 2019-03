Sparebank1 fikk pris for tilgjengelighet

Nyheter

– Dette er kjempestas, sa banksjef Bernt Ola Nilsen som tirsdag kveld mottok tilgjengelighetsprisen 2018 på vegne av Sparebank1 Nord-Norge Stokmarknes, i en pressemelding.

Bakgrunnen for prisen var ifølge rådets leder Reiulf Ruud en ombygging av bankens lokaler på Stokmarknes. Første ombygging førte til en løsning som ikke var universelt utformet, men etter forslag og påtrykk fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ble banken bygget om igjen for å bli bedre tilgjengelig.

– Vi gjorde en feil da vi bygde. Vi bygde ikke bredt nok og tenkte ikke på alle, innrømmet Nilsen overfor publikum i storsalen.

Inkludering og likeverd

Da hadde han nettopp hørt advokat Geir Lippestads engasjerte innlegg om inkludering og likeverd. Banksjefen fortalte at dette inspirerte ham til ytterligere innsats for tilgjengelighet.

– Universell utforming er ikke for noen, det er for alle. Vi i banken er veldig glade i kundene våre, heldigvis har vi mange av dem. Vi ønsker at alle skal få mulighet til å komme inn i banken og få hjelp til sine banktjenester. Jeg kan love at når vi gjør ombygginger i framtiden, så skal vi tenke på universell utforming først, slo Nilsen fast.