VOL vant opplagskampen

Nyheter

– Jeg er svært glad for at VOL fortsetter veksten, sier ansvarlig redaktør Geir Bjørn Nilsen. Fra 2017 til 2018 har VOL mer enn doblet sitt godkjente opplag.

Opplagstall Vesterålen 2018 2018/2 2019/1 Endring % 17-18 Blv 5806 6088 6464 11 VOL 1831 3335 3999 118 Øksnesavisa 1571 1508 1470 -6 Andøyposten 1925 1827 1823 -5 VA 1880 1778 1726 -8

VOL hadde i ved første måling 2018 1.831 betalende abonnenter. Ett år senere har vi fått hele 3.999 abonnenter. Det er en vekst på 118 prosent.

– I løpet av to år har VOL vokst fra å ha null til nær 4.000 betalende lesere. Det er jeg godt fornøyd med. VOL har en dedikert stab som arbeider hardt for å gi leserne så mange nyheter fra Vesterålen som vi klarer og opplagstallene er den aller, aller beste temperaturmåleren på om vi lykkes, sier Nilsen.

Ser vi på de andre avisene i Vesterålen har Bladet Vesterålen en økning fra 6.088 til 6.464 i opplagstall. En økning på elleve prosent siden 2017. Øksnesavisa har en nedgang fra 1.571 til 1.470 fra samme tid i fjor og en nedgang på seks prosent fra 2017.

Nedgang for papiravisene

For VOLs søsteraviser Vesteraalens Avis og Andøyposten ble det også nedgang. Andøyposten hadde for ett år siden et opplag på 1.925 og har i dag 1.823, en nedgang på fem prosent. Vesteraalens Avis har en lignende utvikling og går fra 1.880 til 1.726 i opplag på ett år, en nedgang på åtte prosent.

Fram til nylig var VOL-redaktør Geir Bjørn Nilsen også ansvarlig redaktør for Vesteraalens Avis og Andøyposten, som nå har fått nye redaktører ut året.

– Det er vanskeligere å lykkes med å få fremgang dersom en avis ikke har et eget nettprodukt. Andøyposten og Vesteraalens Avis er imidlertid svært viktige bidragsytere til VOL, og staben i de to avisene har også mye av æren for at VOL vokser, understreker Nilsen.

– Gledelig

Nilsen er glad for å være med på sin andre gullalder innen avisbransjen.

– Jeg har vært i avisbransjen helt siden 1980 og har derfor vært med på oppturene i 1980- og 1990 årene, stagnasjonen mot årtusenskiftet og de dårlige tidene fram til 2016. De to siste årene har vært de mest morsomme årene jeg har hatt i nyhetsbransjen. Så godt som alle melder om opplagsfremgang og 2017 var det første året den norske avisbransjen samlet økte opplaget på 19 år. Det synes jeg er gledelig. Det er en nyhet alle unge mennesker som har lyst til å bli journalist, bør merke seg, sier Nilsen.