«Hva gjør regjeringen for å sikre pilotutdanning i Andøy?»

Nyheter

Andøy-samfunnet står foran et stort tap av arbeidsplasser som følge av nedlegging av den maritime patruljefly virksomheten. Nå er det i midlertidig kjent at et selskap ønsker å etablere pilotutdanning på Andenes med muligheter for et betydelig antall arbeidsplasser. Regjeringen forventes å bidra i omstillingsprosessen de har skapt behovet for. Hva akter statsråden som ansvarlig i regjeringen for omstillingskommuner å bidra med av løsninger for å sikre etableringen av en internasjonal pilotutdanning på Andøy.

Nordlund stiller også spørsmål til samferdselsministeren om det er en god idé å avvikle Utrykningspolitiets sine patruljer som arbeider særskilt med tunge kjøretøy.

Er samferdselsministeren enig med justisministeren i at det er en god idé å avvikle Utrykningspolitiets sine patruljer som arbeider særskilt med tunge kjøretøy (Miljøpatruljene), når vi ser den kompetansen disse besitter, og det arbeidet de utfører for å redusere antallet farlige vogntog på veiene våre?