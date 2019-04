13 områder egnet for vindkraft: Ingen i Vesterålen

Nyheter

NVE anser 13 områder som egnet for å opprette vindkraftanlegg i Norge. Områdene ligger i alle fylker utenom Oppland, Troms og Akershus.

– Kartet skal ikke leses som at vi mener at det skal være fritt fram for vindkraft, understreker vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Det ble klart på fremleggingen av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) nasjonale ramme for vindkraft på land mandag formiddag.

I fjor sommer la NVE ut 43 anlyseområder for vindkraft. Dette for å få innspill og synspunkter. Disse er nå altså gjort om til 13 områder hvorav to er i Nord-Norge, ett i finnmark og ett sør i Nordland - Ingen i Vesterålen.

– Det er mye vind i Nord-Norge og derfor er landsdelen godt egnet, men det er begrensninger både med tanke på nettkapasitet å frakte denne energien vekk, men også begrensninger med tanke på reindrift, natur og nærhet til folk, fortalte Lund.

– Ikke fritt frem

Lund var også klar på at det selv i disse 13 områdene ikke var fritt frem.

– I disse 13 områdene er 1/3 av de også uegnet. Så inne i områdene er også begrensningene store. Så er det slik at man for å bygge vindkraftverk i disse områdene uansett må gjennom grundige konsesjonsrunder.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fikk overlevert rapporten, og var enig i Lunds betraktninger.

– Vi ser en økende interesse for vindkraft i takt med at vindkraft blir lønnsomt. Med dette kommer også en økende debatt. Den reflekterer viktige interesser og et sterkt engasjement. Det tar jeg på største alvor i utviklinga av vindkraftpolitikk, sa Freiberg og fortsatte:

– Vi må legge til rette, men ta vare på viktige miljø- og samfunnsinteresser.

Viktig

Freiberg fortalte videre at vindkraft snart vil bidra med opp mot ti prosent av norsk energi.

– Utvikling av vindkraft gir arbeidsplasser og bidrag til samfunnet.Vindkraft har også negativ innvirkning på reindrift, miljø, lokalbefolkning. Derfor er det viktig å unngå de mest sårbare områder og unngå for store ulemper for folk.

NVE sitt forslag blir nå sendt ut på ei bred høring og paralellt vil Olje- og energidepartementet ha regionale innspillsmøter før sommeren.

– Vi vil deretter vurdere alle innspill før jeg fremmer min anbefalning for regjeringen til høsten, fortalte Freiberg.

Rapporten kan du lese her.

