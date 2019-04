Fare for streik: Brudd i forhandlingene mellom pilotene og SAS i hele Skandinavia

Nyheter

(E24) Det er brudd i pilotforhandlingene i SAS i hele Skandinavia.

– Det er stor avstand mellom partene, og vi har ikke sett noen reelle bevegelser som gjør det formålstjenlig å fortsette forhandlingene, sier leder i Norske SAS-Flygeres Forening (NSF), Christian Laulund til E24.

SPG har meldt konflikt fra klokken 00:00 fredag 26. april i Danmark, Norge og Sverige.

Det har tidligere vært brudd i forhandlingene i både Sverige og Norge, ifølge NSF som sier forhandlingene i Danmark var siste håpet.

– Vi trenger en tredjepart for å få oss gjennom disse forhandlingene, og det er derfor vi tar dette til Riksmeklingsmannen i Norge, sier Laulund.

Åpner for streik etter påske

En konflikt vil tidligst bryte ut etter påske, hvis ikke partene lykkes med megling.

Påsketrafikken vil derfor ikke bli berørt for passasjerene.

– Hovedmålet med at en eventuell streik skjer etter ferien er at det er viktig for oss å skåne passasjerene, sier Laulund.

Pilot-representanten sier det ikke har noen hensikt for dem å ødelegge ferien til tusenvis av reisende.

– Etter påske blir det opp til SAS om trafikken går som normalt, sier Laulund.

Det kan bli SAS-streik fra 26. april.

SAS Pilot Group (SPG), som består av SAS-piloter i Norge, Sverige og Danmark, har tidligere brutt forhandlingene i Norge og Sverige.

Mandag ble pilotforhandlingene brutt også i Danmark, og forhandlingene går nå til megling.

Pilotforeningen ønsker ikke å kommentere nøyaktig hvor mange piloter de er forberedt på å ta ut i en mulig streik.

Sakens kjerne

Pilotene og selskapet har til tross for forhandlinger i både Norge, Sverige og Danmark ikke kommet inn på temaet lønn enda.

Det man har ønsket å diskutere er en eksisterende avtale pilotene har med selskapet om blant annet karrierevei og ansiennitet, som SAS ønsker å si opp.

– Vi ønsker å vite hvorfor selskapet vil si opp denne avtalen, men det har vi ikke fått noe svar på, og selskapet ønsker heller ikke å svare på det, sier Laulund og fortsetter:

– Det er vanskelig å forstår hvorfor man vil bytte ut en avtale i en periode hvor selskapet har tjent milliarder av kroner med den gamle avtalen på plass.

Når dette har blitt avklart, går forhandlingene videre til spørsmål om lønn.

– Det har blitt et etterslep på lønn mellom SAS-piloter og andre konkurrerende selskaper etter at vi godtok kutt i lønnen tilbake i 2012. Vi ønsker selvsagt å tette dette gapet, sier Laulund.

Overrasket

SAS er innstilt på å komme til en løsning gjennom samtaler, og sier de ikke hadde forventet brudd i forhandlingene tirsdag, og er overrasket over varselet.

– Det er først gjennom pressemeldingen fra pilotene vi fikk vite at de ikke kommer tilbake til forhandlingsbordet, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen til E24.

Han sier det er et tolkningsspørsmål om hvor langt partene er fra hverandre, men sier at pilotene har en del krav som ikke er forenelig med et konkurransekraftig og sterkt SAS, men ønsker ikke å gå i detaljer.

– Vi hadde en nær-døden opplevelse i 2012 og gikk gjennom en stor omstrukturering. Mange flyselskaper står der i dag, og dit skal vi ikke tilbake. Ellers er jo forhandlinger en del av normaliteten i skandinavisk arbeidsliv hver vår.

SAS-aksjen går litt ned i Stockholm etter at flyselskapet varslet mulig streik etter brudd i pilotforhandlingene i hele Skandinavia.

Aksjen er ned 1,02 prosent – etter en nedgang i kjølvannet av meldingen.

Hele 95 prosent av pilotene i SAS er organisert i SPG.