Klemte til med gave på 10 millioner kroner

Nyheter

Dette er historiens største utbetaling fra Samfunnsløftet til banken.

Støtten på 10 millioner kroner fra Samfunnsløftet til SpareBank 1 Nord-Norge er øremerket to delprosjekt i det nye museet. Den største delen av potten skal gjøre den gamle DS «Finmarken» tilgjengelig for publikum. En utstilling under seksjonen, med direkte tilgang inn i salongene og lugarene, skal erstatte containeren som i dag skjuler kulturhistorien for allmennheten.

Samfunnsløftet Samfunnsløftet er SpareBank 1 Nord-Norges strategi for bruk av samfunnsutbyttet de neste tre årene.

I 2018 var samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge på nærmere en 465 millioner kroner.

Strategien baserer seg på 10.000 svar fra hele landsdelen, etter at SpareBank 1 Nord-Norge ba om innspill på hvordan samfunnsutbyttet kan bidra til å utvikle Nord-Norge.

I tillegg til Samfunnsløftets fem hovedområder som går over flere år, vil SpareBank 1 Nord-Norge ha et årlig temaløft. Plastløftet er temaløftet for 2019.

Samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge er et resultat av at samfunnet har den største eierandelen i banken og dermed fortsatt får den største delen av utbyttet. Det var lokale krefter som i sin tid etablerte sparebanker ved at noen skjøt inn grunnkapital. Det gjorde de ikke for egen vinning, men for lokalsamfunnets beste. Overskuddet skulle gå til «allmennyttige formål» der hvor kundene bodde.

Det andre delprosjektet som Samfunnsløftet skal finansiere, er å sette i stand dekkene på skipet som siden 1999 har stått på land på Stokmarknes - nemlig MS «Finnmarken» fra 1956.