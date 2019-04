Fiskebåt fikk lik i trålen

Nyheter

Funnet ble gjort i internasjonalt farvann i Smutthullet, i Barentshavet.

– Liket blir fraktet til fastlandet for identifisering, skriver Troms Politidistrikt på Twitter.

Ifølge Karl Erik Thomassen, operasjonsleder i politidistriktet, sier til Nordlys at de fikk meldingen om likfunnet fra en fiskebåt rundt klokken 10 torsdag formiddag. Han forteller videre at liket er tatt ombord i båten og fraktes til fastlandet i Finnmark, der det skal transporteres videre til Tromsø for identifisering.

Ifølge operasjonslederen vet politiet foreløpig ikke hvem den avdøde er.

– Vi kan ikke si noe om kjønn eller alder. Liket er delvis i oppløsning, sier Thomassen til Nordlys.

Til VG sier politiet ønsker ikke å gå ut med nøyaktig posisjon for hvor den døde kroppen ble funnet – ei heller navnet på fiskebåten. Ifølge politiet er det ikke nylig meldt om savnede i området.

I mai 2018 forsvant 19 år gamle Sindre Saltveit fra Vormedal på havet omtrent 60 nautiske mil nord for Bjørnøya. Han var besetningsmedlem på KV «Nordkapp».

Etter omfattende søk ble Vormedal aldri funnet. Syv russiske statsborgere er også savnet i området, etter at et russisk helikopter styrtet i havet i Grønfjorden ved Svalbard i 2017.