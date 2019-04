Nordland Natur og Ungdom jubler over vedtaket

Nyheter

Kaja Marie Nyland fra Vågan er denne helgen i Oslo sammen med 200 andre for å påvirke Arbeiderpartiet sitt vedtak om oljeboring i områdene. Nå feirer de som aldri før på Folkefest for et oljefritt LoVeSe på Youngstorget.

– Jeg brenner for denne saken og er ufattelig glad for at Arbeiderpartiet endelig snur og sier ja til fisken, folket og fremtiden ved å stemme ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en massiv miljøseier etter over tjue år med kamp for å bevare disse områdene, sier Kaja Marie Nyland (17), fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom i ei pressemelding.

Stor spenning

Det var knyttet stor spenning til avstemningen om hva Arbeiderpartiet skal mene om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, etter at mange fylkeslag i løpet av 2018 og 2019 gikk mot partiets vedtak fra sist landsmøte om å åpne områdene for konsekvensutredning.

Da landsmøtet startet var 11 av 15 fylkeslag i Arbeiderpartiet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja.

– Dette er et fantastisk vedtak som viser at Arbeiderpartiet har valgt å følge grasrota i partiet. Oljeboring i enormt sårbare områder med verdens største kaldtvannskorallrev og fuglefjell er jo helt latterlig. Disse områdene legger grunnlag for fremtidens arbeidsplasser som ville stått på spill om området skulle blitt åpnet for oljeboring. Det er på tide at Arbeiderpartiet lytter til flertallet i befolkningen i hele Norge, i nord og i eget parti, avslutter Nyland.

Nordland Natur og Ungdom er i Oslo denne helga også for å delta på miljøvernorganisasjonens årskonferanse der engasjerte miljøaktivister fra hele landet er samlet. Miljøaktivister som nå kan feire en stor seier.