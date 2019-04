Nyheter

Tidlig lørdag er det ventet søraust liten kuling i utsatte fjell- og fjordstrøk, nord og nordaust opp i frisk bris på kysten.

Lørdag kveld kan det ifølge meteorologene bli nordaust liten kuling på kysten. Spredte snøbyger i Vesterålen og Ofoten, ellers delvis skyet, oppholdsvær og perioder med sol.

Det er for tiden moderat snøskredfare for Vesterålen og Lofoten. Temperaturen er ventet å ligge på mellom minus to grader tidlig på dagen, til fire plussgrader.