Utsetter lakseflyvning fra Evenes

Det bekrefter Stig Winther i logistikkselskapet Pole Position Logistics overfor iLaks.

Kan ikke planlegge

VOL skrev først i september at de såkalte lakseflygningene ville starte sommeren 2019, men i desember sa Winther at det skulle være fult mulig å ha første løst underveis i løpet av april. Slik blir det altså ikke.

Ifølge Winther kan ikke flyselskapet sette tider og planlegge rute uten at bakkeutstyret og infrastrukturen rundt flyhåndtering er på plass.

– Når dette er på plass kan, kan vi forhåpentligvis annonsere avgang fra Evenes like etterpå, sier han til iLaks.

Håper fylkeskommunene vil bidra

Bakkeutstyret koster rundt 3,2 millioner kroner. Arbeidet med å få dette på plass har pågått i rundt et halvt år, men har så langt ikke lyktes.

Winther sier til iLaks at han håper Nordland fylkeskommune og Troms fylkeskommune vil være med på finansieringen av utstyret. Dette på bakgrunn av at flyplassen er lokalisert i to fylker, med nærhet til Sortland, Harstad og Narvik. Samtidig er det umiddelbar nærhet til flere pakkerier, både før rødfisk og hvitfisk.

– Vi mener at både det politiske miljø og private aktører bør kunne bidra til at Evenes blir bygd opp som en hub for fraktfly i nord. Flyplassens beliggenhet tilsier at dette bør være foretrukket av Avinor, flyselskap og eksportører, sier Winther til iLaks.