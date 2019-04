– Om seks år trenger vi 430 hurtigladestasjoner i Nordland. Nå må ting skje fort

Nyheter

Norge er fremst i verden på salg av el-biler, og fra 2025 skal det etter planen kun selges nullutslippsbiler. Christian Torset i Nordland SV er klar på at dette krever store investeringer, og i følge to ulike rapporter vil vi i årene som kommer få et skrikende behov for ladestasjoner for el-biler.

– Vi henger etter, sier Christian Torset, leder i Nordland SV.

– Per i dag har vi kun 17 prosent av de ladestasjonene vi vil trenge i 2025. Nordland er ikke helt på bunn, men vi er definitivt blant de dårligste fylkene.

50.000 el-biler

Torset viser til rapporter fra både NAF og Norsk Elbilforening.

– Om seks år kommer vi til å ha mer enn femti tusen elbiler i Nordland, og alle sammen vil trenge hurtigladere. I dag har vi sytti slike ladere i fylket, men vet du hva behovet kommer til å være i 2025?

Torset tar en kunstpause, før han utbryter:

– 430. Vi kommer til å trenge 430 hurtigladere om bare seks år.

Mellomtittel

Torset sier vi ikke lenger har noe valg.

– Alle vi voksne fikk marsjordren fra ungdommen for et par uker siden: Kom dere ut og redd verden, var beskjeden. Transport er en av de viktigste sektorene for å kutte klimagassutslippene, og persontransport er det området det er enklest å gjøre noe med. Men det krever prioritering.

SV-politikeren viser til SVs fylkesprogram, og til gjennomslag i posisjonen på fylket.

– Vi har krevd, og fått aksept for, at vi skal jobbe for full dekning i løpet av neste periode. SV har fremmet dette som et av våre viktigste krav. Heldigvis har vi fornuftige samarbeidspartnere, som ser skriften på veggen når vi staver den til dem.

Fylket slipper å bygge absolutt alle laderne selv, for det er mange private aktører som har interesse av å bygge elbilenes bensinstasjoner, men fylket må likevel ta et sentralt ansvar.

– Vi begynner med å bygge ladestasjoner på fergeleiene på Kystriksveien. Hovedfartsårene må på plass, og så får vi gjøre fortløpende prioriteringer etter som vi ser hva behovet er. Men at det blir en stor jobb, er det ingen tvil om, avslutter Torset.