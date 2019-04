Nyheter

Det er i forbindelse med avviklingen av Arctic Race of Norway at Vesterålen sykkelklubb i tillegg skal arrangere et amatørritt. Det skal skje lørdag 17. august fra formiddagen og utover.

I en søknad til Sortland kommune søker Vesterålen sykkelklubb ved Bjørn Grønli om tillatelse til å kunne regulere trafikken i Strandgata, fra Skibsgården til krysset Kjempenhøy.

Dette skal skje i tidsrommet fra klokka 10:30 og inntil rytterne har passert kryssene.