Dette jobber politiet i Nordland med lørdag

Nyheter

Bodø kl. 10:45: Trafikkontroll i Kirkeveien. 2 bilførere gitt forenklet forelegg for bruk av mobiltelefon.

Sortland kl. 09:43: Promillekontroll avsluttet i sentrum. 27 kontrollerte, ingen reaksjoner.

Bodø kl 03:29: En person innbragt og satt i drukkenskapsarrest. Mannen tok kontakt med en patrulje i sentrum og ba dem kjøre han hjem. Han fikk et høflig nei til svar. Han ble sint og slo i politibilen. Deretter ble det et «basketak» med mannen. Mannen anmeldes.

Sandnessjøen kl 02:50: Patruljen har stanset en bil med for mange passasjerer. Fått et forenklet forelegg på forholdet.

Brønnøsund kl 02:23: En bil har kjørt ut av veien, Tosenveien ved Strengivatnet. To personer i bilen. En av de to kjøres til sykehus for undersøkelser. Ikke alvorlige personskader. Etterforsking startet.

Tjeldsund kl 00:49: Up har avholdt kontroll på E10 ved Tjeldsund. Resultat: tatt beslag i tre førekort, høyeste var 96 km/t i 60-sone. Også tatt ett førekort på grunn av stor skrens i rundkjøringen på Fagernes tidligere på dagen.