Ungdommen i blåbyen får blått ungdomsteater

Nyheter

Det melder Teater Blå i en pressemelding, om at de er stiftet og at Vesterålen endelig har fått ungdomsteater. Initiativtakerne er Kristin F. Jakobsen og Svea Petrine Sannes fra Sigerfjord. Begge har stått på scenen tidligere, blant annet i stykket «Super» av Knut Nærum.

De ønsket seg et ungdomsteater, og mente at det beste var å bare starte et selv. Stifterne ønsker å videreføre jobben som Søren Frank startet og oppfylle hans drøm om å lage et ungdomsteater på Sortland. Stiftene har vært heldige og hatt mange dyktige teaterlærere, blant dem Helene Skogland – som også hadde samarbeid med Søren.

– Nå skal vi i gang med å samle interesserte ungdommer fra hele Vesterålen. Vi håper mange tar kontakt med oss og vil være med. Teater er gøy og man får oppleve noe nytt og spennende. Man bygger et godt samhold når alle er med på et prosjekt, og får se resultater i lag.

Tom-Stian Lenningsvik, som er sceneinstruktør i Vesterålen, sier i pressemeldingen at han er glad for initiativet og ser fram til å samarbeide med Teater Blå i fremtiden.

– Det er utrolig viktig med en teatergruppe som er drevet av ungdom i Vesterålen, og jeg er spent på å se hvilke bidrag de kommer med til det allerede rike kulturlivet i Vesterålen. Dette er et flott tiltak, og jeg vil berømme initiativtakerne for at de får teatergruppen opp på fote igjen.