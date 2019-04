Russisk øvelse utenfor Vesterålen: Avfyrte missiler i Norskehavet

Nyheter

Det første missilet avfyrt ved 9-tiden fredag morgen, det andre ble avfyrt ved 15-tiden samme dag, får VG opplyst fra pressevakt Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovedkvarter, FOH, i Bodø.

– Vi har fulgt aktiviteten med fregatten KNM Roald Amundsen. De ble oppkalt fra russisk side før skytingen. Det oppfatter vi som ryddig og profesjonell oppførsel, sier Tonning-Olsen.

Han sier at det ikke er unormalt at Russland trener på denne måten. Både Norge og Russland øver ofte på denne måten, men da skjer det vanligvis utenfor egen kyst.

– Det som er nytt nå er at de faktisk avfyrer missil og at det er såpass stor øvingsaktivitet i området som er varslet.

Det ble varslet tre lignende missiløvelser under NATO-øvelsen Trident Juncture i høst, men to av dem var uten aktivitet og under den tredje ble det gjennomført enkel skytetrening.

– Det er veldig lenge siden, hvertfall mer enn ti år siden, forrige gang de varslet et slikt fareområde utenfor norskekysten. Det er veldig sjeldent det de gjør nå.

Han presiserer at øvelsen er i internasjonalt farvann.

Sjø til luft

Missilene ble skutt ut fra krysseren Marshal Ustinov, som tilhører den russiske Nordflåten med base i Severomorsk på Kola-halvøya.

Det skal dreie seg om sjø til luft-missiler.

Det atomdrevne slagskipet «Piotr Velikij» (Peter den store) deltok også i øvelsen som foregikk i internasjonalt farvann vest for Lofoten.

Den russiske øvelsen ble varslet i lufttrafikktjenesten Notice to airmen (NOTAM) i et område 100 nautiske mil utenfor Lofoten. Det er verken militære installasjoner eller oljeinstallasjoner i det området. Øvelsen var planlagt mellom 11. og 14. april, men russerne ble tilsynelatende ikke så lenge.

– Allerede fredag seilte de nordover etter endt aktivitet, sier Tonning-Olsen.

Norske F-16 fly tok tre ganger av fra Luftforsvarets base i Bodø for å identifisere russiske fly, to ganger torsdag og en gang fredag.

– De identifiserte overvåkningfly og strategiske bombefly. Det er ikke unaturlig å trene sjø og luft sammen. Det var helikoptre embargert på Peter den store for å sikre området, sier pressevakten.

Han forklarer at det er vanskelig å konkretisere antall fly som deltok i øvelsen, da overvåkningsfly og bombefly gjerne har med seg tankfly.

Russland varslet tre lignende øvelser under NATOs gigantøvelse Trident Juncture i Norge høsten 2018. En utenfor kysten av Møre, en utenfor Lofoten og en utenfor Finnmark. Det var bare ved sistnevnte at det var aktivitet. Da drev de enkel skyteaktivitet og navigering.

Alle øvelsene skjedde i internasjonalt farvann.