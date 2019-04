Gjør det enklere for bedrifter å delta i offentlige anskaffelser

Nyheter

Det melder nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– En «gammeldags» måte

Per dags dato må bedrifter som deltar i konkurranser om offentlige anskaffelser, sende inn skatteopplysninger og firmaopplysninger. Med en ny teknisk løsning, eBevis, vil de nå slippe dette.

Det er Brønnøysundregistrene og Direktoratet for IKT og forvaltning (Difi) som i samarbeid har utviklet eBevis.

– Med eBevis får offentlige oppdragsgivere tilgang til de opplysningene de trenger, uten at bedriftene selv må sende dem inn. Dette er en prosess som fram til nå har vært utført på en ”gammeldags” måte. Derfor er eBevis en kjærkommen forenkling for de mange bedriftene som deltar i konkurranser om offentlige kontrakter, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Dagens praksis innebærer at bedriftene sender inn firmaattest og skatteattest på PDF. Dette er opplysninger som de allerede har rapportert til det offentlige.

– Bedrifter skal få bruke tiden sin på å vokse og skape arbeidsplasser. Det krever både tid og penger når de må levere de samme opplysninger flere ganger. Det skal holde å levere opplysninger til det offentlige én gang, sier Røe Isaksen.

– Et viktig digitaliseringstiltak

Digitaliserinsminister Nikolai Astrup sier at eBevis er et viktig digitaliseringstiltak og et skritt på veien mot en heldigital anskaffelsesprosess.

– Ved hjelp av funksjonalitet i Altinn hentes opplysningene ut digitalt. Dette forenkler anskaffelsesprosessen for både offentlige innkjøpere og næringslivet, sier Astrup.

eBevis medfører en forbedring for oppdragsgiverne i og med at opplysningene er i sanntid. Dermed kan de lettere kontrollere om leverandørene er seriøse. Med dagens praksis kan opplysningene være opptil et halvt år gamle.