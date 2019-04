Nordlendinger er de minst renslige

Nyheter

Det er mangel på tid og prioritering av andre klær som er de største grunnene til at vi ikke vasker tøyet vårt, slår Nettavisen fast.

Det viser resultatene av en undersøkelse utført av YouGov på oppdrag av Miele hvor nordmenn har svart på hvilke vaskevaner de har. Undersøkelsen er publisert på Nettavisen.

Trøndelag og Nord-Norge drøyer lengst med vask

I undersøkelsen opplyser hele 14 prosent av nordmenn at de bruker samme undertøy i to dager. Ser man på de under 30 år som er spurt er det to av fem som bruker undertøyet mer enn én dag.

Geografisk sett er de som bor i Trøndelag og Nord-Norge minst renslige. Her brukes t-skjorter og sokker langt flere dager enn resten av landet før det legges til vask.

Menn bruker undertøy og sokker lengre enn kvinner. To av fem menn bruker undertøyet to eller tre dager før det havner i skittentøyet, og sokkene brukes opptil seks dager før de vaskes, leser vi av Nettavisen.