Dette jobber politiet i Nordland med søndag

Nyheter

12:38: Rana: Promillekontroll avholdt på Gruben. Ingen reaksjoner.

12:13: Leknes: To personer sikret for kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er funnet narkotika på en av personene. Saken etterforskes videre.

11:26: Vega: Melding om røykutvikling i et fjøs på Vega. Brannmannskap er på stedet. Oppdateres førtløpende.

11:05: Vesterålen: Politiet har gjennomført promillekontroll på FV 820 ved Sandstrand. 15 kontrollerte og ingen reaksjoner.

5:52: Bodø: Melding om to personer som slåss i glasshuset. Patruljen har vært på stedet. Ene parten hadde fått et kutt i hodet, ble kjørt til legevakta for sjekk. Anmeldelse blir opprettet. De involverte var i 20-årene.

3:24: Bodø: Etter tips om mulig promillekjøring, ble en bil stanset. Fører fremstod som påvirket av alkohol. Bevissikring utført og førerkort beslaglagt. Mistenkte var en kvinne i 40-årene.

2:15: Fauske: Melding om feststøy fra adresse i sentrum. Politiet har vært på stedet og avsluttet festen.

2:02: Mo i Rana: Mann pågrepet etter voldsepisode på utested i sentrum. Han var utagerende da politiet kom til stedet. Mistenkes for bruk av narkotika. Anmeldes for begge forholdene. Mannen er i 20-årene. Fornærmede ble ikke skadet som følge av voldsepisoden. Mistenkte var sammen med en annen mann på stedet. Han ble bortvist fra sentrum. Han var også i 20-årene.

1:46: Narvik: Mann i 30 årene bortvist fra utested i sentrum. Han var ufin i oppførselen mot vaktene på stedet.

1:43: Gildeskål: Politiet har vært på privatadresse i forbindelse med en fest på stedet. Tre av festdeltakerne mistenkes for bruk av narkotika. Personene blir anmeldt. De var i midten av 20-årene.

1:39 Sandnessjøen: Melding om en mann på utested som nektet å forlate. Var overstadig beruset. Politiet har vært på stedet og bortvist mannen. Mannen var i midten av 20-årene.

1:27: Mo i Rana: Mann bortvist fra sentrum på grunn av ufin oppførsel. Han var truende og oppførte seg aggressivt. Mannen var i 20-årene.

1:25:Mosjøen: Melding om en mann som har blitt slått i strupen inne på utested i sentrum. Han ble kjørt til legevakten av ambulansen. Flere vitner til hendelsen.

0:55: Lødingen: Patruljen har stanset et kjøretøy der fører fremstod som beruset. Bevissikring utført. Mistenkte hadde ikke gyldig førerkort. Sak opprettet. Mistenkte er i 20-årene.

0:45: Sandnessjøen: Politiet har stanset ett kjøretøy, der fører mistenkes for promillekjøring. Bevissikring utført, og førerkort beslaglagt. Mistenkte er i 20-årene.

O:08:Fauske: Melding om feststøy fra privatadresse i sentrum. Politiet har vært på stedet. Huseier har fått pålegg om å holdle det stille resten av natta.

0:05: Hattfjelldal: Melding om brann i skur ved hytte. Nødetater på vei til stedet. Brannvesenet på stedet. Ett utedo som stod ved siden av har også tatt fyr. Skal ikke være fare for spredning til hytta. Personene som disponerte hytta er kommet seg ut, og er ikke skadet. Brannen er slukket. Politiet oppretter sak.

22:08: Gullesfjord, E10: Politiet stanset bil med fører, mann født 1966 uten førerkort. Tas med inn til lensmannskontoret for sjekk videre med tanke på rus.

2039: Sulitjelma:I forbindelse med ulykken er en person, mann født i 1938 bekreftet omkommet. Trafikkuhellet er en konsekvens av illebefinnende. Politiet anser dette som en tragisk hendelse, og det blir ingen videre oppfølging fra politiet side.

20:37: Saltdal: Up har tatt beslag i et førerkort på E6 ved Røkland på grunn av uaktsom kjøring.

20:35: Bjerkvik: Up har avholdt kontroll på E6 ved Bjerkvik. Resultat: 25 forenklede forelegg og to førerkortbeslag. Høyeste hastighet var 78 kilometer i timen i 50- sonen.

20:01: Kongsvika, E10: Up har hatt fartskontroll i 60 sone. En mann født i 96 kjørte i 95 kilometer i timen, en mann født i 88 kjørte i 88 kilometer i timen, og en mann født i 96 kjørte i 92 kilometer i timen. Alle tre anmeldes og får beslaglagt førerkort.

19:27: Sulitjelma: Personbil kjørt av veien. Trolig har fører fått illebefinnende. Det jobbes med pasient. Ingen flere opplysninger på dette tidspunkt

19:19: Saltdal, E6: Up har hatt fartskontroll i 70 sone. 24 førere bøtelagt. Høyeste hastighet 100 kilometer i timen.

18:58: Tennflogtunnelen, E6: Isblokk i veibanen cirka 500 meter nord for tunnelen. Skal være satt ut varseltrekant. Vær obs. Vegtrafikksentralen sender ut entreprenør.