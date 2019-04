Dette jobber politiet i Nordland med mandag

Nyheter

05:22: Mosjøen: Brann i enebolig ved Nyland, huset er overtent. Ikke fare for spredning. Nødetater er på stedet, slokking pågår. To beboere, begge gjort rede for, ingen var i huset. Brannvesenet har kontroll, etterslokking pågår. Huset er tilnærmet nedbrent. En garasje og et uthus på tomta er berget. Ukjent brannårsak, etterforskning påbegynt.

22:30: Leknes: Etter melding har politiet tatt hånd om en person vi mistenker for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Mannen, født 96 kjørte i en uregistrert bil, og han har ikke førerkort. Bilen har politiet tatt i beslag, da samme person ble tatt for ruskjøring tidligere i dag.

20:07: Megård, E6: Melding om en del is i vegbanen nord for Megårdtunnelen. Vær obs. Entreprenør på vei til stedet.

19:45: Kongsvik, E10: Up har avholdt fartskontroll i 60-sone. 17 førere bøtelagt. Høyeste hastighet 85 kilometer i timen. I tillegg har en fører, mann født 79 kjørt i 87 kilometer i timen, og en fører, mann født 88 kjørt i 87 kilometer i timen. Begge anmeldes og mister førerretten.

19:05: Flostrand, Fv 17: Up har avholdt fartskontroll i 60-sone. 14 førere bøtelagt. Høyeste hastighet var på 80 kilometer i timen.