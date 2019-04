Elvestuen bevilger 3 millioner ekstra i kampen mot tyvfiskere

Nyheter

Statens naturoppsyn får 2,4 millioner kroner til økt oppsyn denne sesongen. I tillegg bevilges det 600.000 kroner til informasjonskampanjer for holdningsendringer.

– Det arbeides samtidig for at økningen i midler til oppsyn skal bli varig, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til Nationen.

I 2018 gjorde Statens naturoppsyn det største samlede beslaget av ulovlig laksegarn noensinne med totalt 20 kilometer ulovlig garn. Også hittil i år har det vært flere større beslag av ulovlige laksegarn.

Klima- og miljøminister Elvestuen opplyser også overfor avisa at regjeringen vil foreslå å skjerpe strafferammen for tyvfiske fra inntil ett og to års fengsel, til to til fem år for alvorlige overtredelser.