Roald Linaker er ny styreleder for UNN

Nyheter

På onsdagens styremøte i Helse Nord ble det avgjort at Roald Linaker fra Harstad (60) blir ny styreleder for Universitetssykehuset Nord-Norge.

Linaker er Stortingets ombudsmann for Forsvaret, og ble foreslått til stillingen av Troms fylkeskommune. Han er utdannet prest, og har lang erfaring fra kommune- og fylkespolitikk i Troms som representant for Arbeiderpartiet. Han har også ledet bedriftsforsamlingen i Troms Kraft.

– For det første er det en stor sak å få en sånn tillit fra Helse Nord, og i tillegg å være foreslått av fylkeskommunen som kandidat. Det setter jeg pris på, sier Linaker til iTromsø.

Starter i mai

Linaker skal lede sitt første styremøte ved UNN 29. mai 2019, og han ser fram til å sette i gang med arbeidet.

– Det kan bli en krevende jobb, men jeg er veldig beredt til å ta fatt på en slik spennende oppgave. Jeg gleder meg til å ta fatt på styrearbeidet, ikke minst sammen med styret på UNN, de ansatte, administrasjonen og ledelsen. Jeg gleder meg også til å jobbe med UNNs posisjon i landsdelen, sier Linaker og fortsetter:

– Samarbeidet med Helse Nord er også viktig at vi fortsetter.

Linaker er opprinnelig fra Harstad, men er bosatt i Bardu, og planlegger ikke å flytte til Tromsø.

– Jeg kommer nok likevel til å besøke Tromsø mer enn jeg har gjort de siste årene, og det vil bli hyggelig, sier Linaker.

Roser Linaker

Renate Larsen, styreleder i Helse Nord RHF, roser Linaker.

– Linaker har mye erfaring og kjenner landsdelen godt. Som styreleder ved UNN påtar han seg en viktig rolle både for regionens største sykehus og hele landsdelen. Vi er glade for at Linaker vil være med på å utvikle UNN og Helse Nord videre, sier Larsen i en pressemelding.

Hun takker samtidig den tidligere styreleder Ansgar Gabrielsen for jobben han har gjort ved UNN.

– Gabrielsen har gjort en god jobb for UNN den tiden han har vært styreleder. Vi takker ham så mye for engasjementet, sier Larsen.