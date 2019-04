Stengt vei gir montessori-skolefri

Nyheter

Normalt fraktes elevene fra Andenes til Bleik med buss. Men når veien er stengt, er omkjøringsveien lang.

Veien til Bleik stengt til etter helikopterbefaring Veien mellom Andenes og Bleik er stengt etter et ras i natt. Veien blir tidligst åpnet fredag etter befaring med helikopter i rasområdet.

– I morgen har skolen i samarbeid med busselskapet bestemt at bussen ikke kommer til å gå mellom Andenes og Bleik. To timers buss for to timers undervisning blir vurdert til lite hensiktsmessig. Vi håper på forståelse for dette og at det ikke skaper for mye problemer for dere, skriver rektor Mats Oftedal i en melding til foreldrene.

Han skriver videre at de elevene som bor på Bleik vil få en vanlig skoledag med et alternativt opplegg.

Steinras

Det var natt til tirsdag at en stor stein havnet i rasgjerdet som er satt opp like sør for tunellen på fylkesvei 976.

Veien ble da ikke stengt, men natt til torsdag kom det nye steiner ned mot veien og Statens vegvesen fant da at situasjonen var så usikker at man stengte veien.

Fredag formiddag skal geolog vurdere fjellsiden fra helikopter. Etter det blir det avgjort om veien kan åpnes igjen.