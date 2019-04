Dette jobber politiet med lørdag

Nyheter

03:52 Bodø: Patrulje ble kontaktet ang. mann som hadde sovnet mens han ventet på nattmaten. Ble sint når han ble vekket og kom med trusler overfor tjenestemenn og satte seg opp mot patruljen. Innsatt i arrest.

02:40 Bodø: Bilfører snittmålt til 56 km/t i 30-sone. Førerkort beslaglagt.

02:29 Ausvika: Brannen som tidligere ble meldt er nå slukket. En person har status som mistenkt etter at et bål kom ut av kontroll. Det opprettes sak.

02:26 Hunstad: UP har beslaglagt 2 førerkort for hhv. 120 km/t og 102 km/t i 60-sone. 2 menn i slutten av tenårene ble tatt mens de kappkjørte.

01:31 Bodø: Patrulje har vært på privat adresse og dempet en fest som foregikk på en balkong.

01:29 Mosjøen: UP har gjennomført promillekontroll. 84 kontrollerte, alle ok. Et resultat politiet er fornøyd med.