Overrasket over gamle systemer og dårlig service

Nyheter

En kvinnelig passasjer kom dagen før kvinnedagen til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, med Norwegian fra Gardermoen om ettermiddagen. Etter at hun hadde forlatt flyet, oppdaget hun at skjerfet var gjenglemt om bord i flyet.

– Jeg oppdaget dette da jeg gikk ut og henvendte meg i serviceluken på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Det ble da ringt til en dame som tok skjerfet inn til skranken der passasjerene gjør booking før ombordstigning. Jeg måtte gå tilbake, bli sjekket på nytt som om jeg skulle fly. Så fikk jeg beskjed om å hente skjerfet «der nede», skriver den kvinnelige flypassasjeren i sin klage til Avinor.

Fikk ikke hjelp

Hun forteller at hun tok kontakt med flere som jobbet på flyplassen og ba om hjelp til å hente skjerfet.

– Jeg fikk den samme beskjeden om å ordne opp selv, selv om jeg så at de ansatte hadde lite å gjøre. Problemet var også det at jeg måtte stille meg bakerst i en svært lang kø, noe jeg gjorde og da jeg endelig kom fram lå altså skjerfet på en stol ved skranken for ombordstigning.

Hun uttrykker også sin frustrasjon over at bussen hun skulle ta til Sortland, med en kjøretid på to timer, bare måtte glemmes.

– Vennligst ta dette opp slik at Evenes får bedre rutiner på dette. Det ville være enda verre hvis jeg hadde kofferter og små barn. Denne gangen var det et skjerf som var glemt, men det kan også dreie seg om andre viktige ting. Jeg ble svært overrasket over hvor gammeldagse systemer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, har på dette området. Det ønskes bedre prosedyrer og rutiner på overnevnte problemstilling. Passasjerene skal ikke ha denne jobben, sier kvinnen i sin klage til Avinor.

Følger opp internt

Lufthavnsjef Anne Britt Bekken ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, sier i en kommentar til VOL at Avinor ikke kommenterer enkelte henvendelser i media, men gir den enkelte direkte tilbakemelding.

– Generelt vil jeg si at vi søker å tilrettelegge slik at alle reisende får en god opplevelse. Vi setter pris på tilbakemeldinger da det er med på å gjøre oss bedre. Ved uheldige opplevelser følger vi det opp internt mot den aktøren det gjelder. Dette er en normal rutine i vårt forbedringsarbeid, sier lufthavnsjefen til VOL.