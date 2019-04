«Sortland eldreråd fraråder nedleggelse av bussterminal»

Nyheter

Sortland er et trafikalt knutepunkt i Vesterålen. Sortland bussterminal er den terminalen i Nordland som har flest busspassasjerer.

I Sortland vil nedlegging av bussterminal bety at passasjerer vil få vanskeligere tilgang til av og påstigning. Strandgata, som er foreslått som et alternativ, egner seg ikke for busstrafikk.

Det vil skape problemer for bussene, og for andre trafikanter, samt redusere tilgengeligheten til bussene. En nedleggelse vil ramme ønsket politikk om å legge til rette for at eldre blir boende hjemme lengst mulig.

Å gjøre kollektivtransporten mindre tilgjengelig virker mot en slik politikk. Samfunnets ønske om å styrke kollektivtransporten undergraves. De som kan vil da velge privatbil. Dette vil også ha påvirkning på miljøet.

Sortland Eldreråd