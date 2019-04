Politiet forsøkte å stoppe vogntog etter uaktsom kjøring

Nyheter

Operasjonsleder Tommy Bech ved Nordland politidistrikt opplyser til VOL at en politipatrulje har rykket ut med blålys for å stoppe et vogntog.

– Vi forsøker å stoppe et vogntog fordi vi ønsker å snakke med sjåføren. Utrykningen har med hans kjøreadferd å gjøre, og det er snakk om uaktsom kjøring med kort avstand til forankjørende bil, sier operasjonsleder Tommy Bech til VOL.

Ved 10:15 tiden opplyser operasjonslederen at politipatruljen ikke har klart å få tak i sjåføren av vogntoget. Det vil bli vurdert å ta kontakt med sjåføren i ettertid.