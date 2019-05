«Når AP stemmer ned andre sine forslag, og deretter løfter dem fram som sine egne».

Nyheter

Jeg har i budsjettsammenheng kommet med tilsvarende forslag som ordføreren nå markedsfører, bl.a.:

Å utvikle kommunen til en effektiv og innovativ organisasjon med et tjenestetilbud tilpasset de økonomiske rammebetingelsene.

Å gjøre organisasjonen fleksibel og tilpasningsdyktig for endringer.

Å synliggjøre forholdet mellom tjenestebehov og kompetansen som er tilgjengelig.

Legge til rette for innovasjon og nyskaping, både i organisering og utøvelse av tjenestene.

Realisere økonomiske gevinster som følge av ett større interkommunalt samarbeid.

Ta tak i sykefraværsproblematikken med forankring i 3 partsorganet og blant de ansatte.

Alt dette ble stemt ned av ordfører og posisjon.

Ut over dette er det et par andre forhold som må kommenteres.

Det er også verdt å merke seg at ordføreren først sier at hun er den som skal godkjenne omorganiseringsprosessen for deretter å si at det er viktig med samarbeid med politisk nivå. Dette henger ikke på greip. Det ligger ikke mye invitt til samarbeid i dette. Det blir som å si at det er viktig med samarbeid, men bare dersom de skjer på de premissene hun har godkjent. At alle skal med er øyensynlig ikke så viktig lengre.

Hun kommer også med en påstand om at kommunen opplever strammere økonomiske rammer pga. befolkningsnedgang. Det er i beste fall en kraftig overforenkling, og i verste fall et forsøk på å bortforklare de faktiske forhold.

Redusert folketall gir reduserte inntekter, men også reduserte utgifter. Flytter eksempelvis en sykehjemsbeboer ut av kommunen får Øksnes kommune reduserte inntekter, men også mindre utgifter.

Hun sier videre at det i tidligere tider var en sammenheng mellom vekst i privat næringsliv og antall arbeidsplasser og befolkningsvekst, og hun hevder at denne sammenhengen ikke er der lengre. Det hun sier henger ikke i hop. Selvfølgelig er det en sammenheng.

Når bedrifter øker sin aktivitet, og når nye virksomheter etableres, så gir det arbeidsplasser. Det igjen gir befolkningsvekst. Dette burde være rimelig åpenbart for de fleste.

Jeg kan ikke etter dette si at jeg føler meg betrygget av at ordføreren er den som skal godkjenne omorganiseringsprosessen etter å ha lest gårsdagens oppslag på VOL.