Mann dømt til fengsel i fire år og tre måneder for seksuelle overgrep

VOL fulgte rettssaken mot mannen i april. Her sto han tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 299 bokstav a, for å ha seksuell omgang med barn under 14 år.

Tilalte: – Jeg er ikke skyldig Vesterålen tingrett har satt av fem dager til å behandle en overgrepssak der en vesteråling er tiltalt for en rekke overgrep mot ei jente. Jenta skal ha hatt et tillitsforhold til mannen.

Bakgrunnen for dette var flere episoder som skulle ha skjedd mellom mannen og jenta hvor en personlig relasjon mellom de to, utviklet seg til seksuelle overgrep.

Mannen sto også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 299 bokstav b, som er å ha fått et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Dette grunnet mannen flere ganger oppfordret jenta til å sende video av seg selv mens hun utførte seksuelle handlinger på seg selv.

Saken startet med en anonym chat En vesteråling møter denne uken i Vesterålen tingrett tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente. Saken startet da jenta chattet med Prosenteret.

Mannen sto også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 302, som er å ha seksuell omgang med et barn mellom 14 og 16 år.

Bakgrunnen for dette er seksuelle overgrep mot den samme jenta etter at hun fylte 14 år.

Mannen sto også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 304, som innebærer seksuell omgang med barn under 16 år, for da seksuell omgang med den samme jenta.

Han sto også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 305 bokstav a, for å ha utvist uanstendig atferd mot barn under 16 år grunnet at han sendte «frekke bilder» til den fornærmede jenta og at han skal ha utført seksualiserte handlinger på seg selv foran jenta.

Overgrepssak i Vesterålen Innrømmet å ha vært alene i badstue med jenta Det er dag tre av rettssaken, der en vesteråling møter i Vesterålen tingrett tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente. I dag har det vært tiltaltes forklaring, der han blant annet innrømmer å ha vært alene i badstue med den fornærmede jenta.

Han sto også tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 295, som går ut på å skaffe seg seksuell omgang eller ha fått noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold. Dette som bakgrunn i at mannen etter påtalemyndighetens skjønn skal ha misbrukt sin posisjon som en tillitsperson for jenta gjennom yrke og sin rolle i en frivillig organisasjon.

Overgrepssak for tingretten Fortalte om voldtekt Det er dag fire og tid for en rekke vitneavhør i overgrepssaken der en vesterålsmann står tiltalt for en rekke seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Dommen

Aktor, Statsadvokat Thor Erik Høiskar, la ned påstand om fengsel i fire år og tre måneder, med fradrag i fire dager i varetekt.

Bistandsadvokat Trude Marie Wold, la ned påstand om at tiltalte skulle betale erstatning etter rettens skjønn.

Forsvarer Øystein Mørkved la ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes.

Mannen ble dømt for alle tiltalepunktene og ble dømt til fire år og tre måneder i fengsel. Fire dager i varetekt kommer til fradrag. Retten dømte også mannen til å betale 200.000 kroner i erstatning til fornærmede.

Helsesøster vitnet: – Klare tegn på seksuelt misbruk Det er siste dag av rettssaken der en vesterålsmann er siktet for en rekke overgrep mot en mindreårig jente. En helsesøster i Vesterålen sier jenta bærer preg av klare symptomer på seksuell misbruk.

Rettens vurdering

Det var jentas kontakt med Pro Senteret som førte til at saken ble kjent for politiet. Politiet iverksatte etterforskning på bakgrunn av denne samtalen, men den fornærmede jenta svarte da hun hadde henvendt seg for ei venninne.

Vitne i retten: – Dette var noe «alle» visste om I siste del av vitneutspørringene i overgrepssaken mot en ung jente, der en mann står tiltalt for en rekke seksuelle overgrep, ble det hevdet at mange i miljøet rundt den frivillige organisasjonen tiltalte var aktiv i, kjente til «forholdet» mellom tiltalte og fornærmede.

Flere måneder etter dette fortalte jenta en lærer om overgrepene som tiltalte hadde utført.

I rettens vurdering kommer det frem at dette er en sak hvor det er ord mot ord.

«Det er flere forhold som bekrefter fornærmedes forklaring», skrives det i dommen. Detaljene i hennes forklaring om overgrepene styrket etter rettens skjønn jentas sak.

Overgrepssak for Vesterålen tingrett: Boka som endret alt – Det gjør stort inntrykk, sier forfatter Mariann Youmans om rollen en av hennes bøker spiller i overgrepssaken som nå går for Vesterålen tingrett.

Digitale spor i saken var slettet, men retten fant det likevel bevist gjennom de spor som fortsatt var å finne, at det var en sterk binding mellom tiltalte og fornærmede.

Tillitsforholdet mellom de to vektlegges også av retten. Det kommer frem at det var svært vanskelig for jenta å angi mannen, siden han på mange måter var som en far for henne og at de hadde en relasjon gjennom en frivillig organisasjon.

Dette forholdet og at jenta står i fare for å utvikle alvorlige traumer, er bakgrunnen for at erstatningen ble satt til 200.000 kroner.

Dommen var enstemmig.

VOL jobber nå med å komme i kontakt med advokatene i saken, blant annet for å finne ut om dommen ankes av den domfelte mannen.