Når har Torset og Nordland SV fått inn medlem nummer 1000

– Det er veldig artig at det skjedde akkurat på arbeidernes internasjonale kampdag, sier fylkesleder Christian Torset i ei pressemelding fra partiet.

– Våre tillitsvalgte var ute og holdt taler over hele fylket, og vi ser i medlemsregisteret at mange tilhørere har gått rett hjem og meldt seg inn.

15.000 nasjonalt

SV har passert femten tusen medlemmer nasjonalt, og Nordland alene står altså for tusen av disse.

– Ja, vi har relativt sett mange SVere i Nordland, og det tror jeg er fordi regjeringens kutt- og sentraliseringspolitikk er ekstra tydelig i vårt fylke. SV er den tydeligste stemmen mot utarming av distriktene og salg av naturressurser, og det har folk fått med seg.

– Grunnleggende sunn

Torset forteller at medlemstall er viktig på mange måter:

– Et stort og voksende medlemstall sier noe om at organisasjonen er grunnleggende sunn. Vi vet også at det blir en lang valgkamp, og med flere medlemmer får vi gjort mer valgkampjobbing, som igjen gir seg utslag i valgresultatet. I tillegg blir vi en sterkere stemme inn i partiet nasjonalt. Det har vi allerede sett de første resultatene av, da Nordland SV fikk gjennomslag i svært mange spørsmål på landsmøtet for en måned siden.

Vil ha mer

Torset vil ikke spå om fremtiden, men sier det er en klar ambisjon for SV å legge på seg enda mer.

– Ja, vi har vedtatt i våre styringsdokumenter at vi skal bli minst hundre til i løpet av året. På grunn av mye arbeid med valgkamp har vi satt oss et forsiktig mål, så jeg tror det skal gå veldig greit. Vi har allerede diskutert å skru opp ambisjonene noen hakk for vekstpotensial er noe man må utnytte godt.