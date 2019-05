SAS-streiken er over

Nyheter

– Jeg kan med lettelse opplyse at vi kan legge denne konflikten bak oss, sier Gustafson klokken 23 torsdag kveld, skriver NTB.

Streiken ble avsluttet etter at de to partene kom frem til en minnelig løsning for begge parter, etter meklingen har pågått i omtrent halvannet døgn. Selve streiken har vært en uke.

NTB erfarer at partene ble enige allerede torsdag ettermiddag. Men fordi det tok tid å ferdigstille selve teksten og en del formaliteter, gikk det noen timer før den endelige avblåsningen ble avsluttet. Ifølge NTB har ikke SAS kansellert noen avganger fredag. I løpet av den tiden streiken har pågått, har 4.000 flyavganger blitt innstilt. Totalt har 1.400 SAS-piloter gått ut i streik, noe som har rammet i overkant av 300.000 passasjerer. SAS har, ifølge anslag fra flere meglerhus, antakelig tapt et sted mellom 50 og 100 millioner kroner på streiken.