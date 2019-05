Bompengeopprør på Frps landsmøte

Nyheter

Bompengeopprøret som sprer seg over landet preget Frps landsmøte på Gardermoen lørdag. En ny sjokkmåling i Bergen dagen før viste at bompengelisten nå er byens nest største parti og at bompengemotstander-partiet Frp er blant partiene som lekker flest velgere til listen.

I et samlet forslag fra samtlige av Frps elleve fylkeslag kreves det nye tiltak i kampen mot bompengestasjonene.

Slutt på nullvekst

Ifølge forslaget skal bilistene ikke lenger finansiere andre trafikanters transport-hverdag i byområdene. Forslagsstillerne vil også skrote dagens mål om nullvekst i biltrafikken i byområdene og erstatte det med et utslippsmål og ikke et mål om antall biler.

De krever også en gjennomgang og justering av dagens byvekstavtaler og vedtatte bompakker for å sikre valg av rimeligste løsning og en avvikling på sikt gjennom fremtidige statsbudsjett.

Forslagsstillerne maner til at partiet på alle plan skal arbeide for å redusere og fjerne bompengeringene i byene.

Fylkesveier skal bli riksveier

Forslagsstillerne ønsker videre at Frp i regjering og stortingsgruppen skal foreslå å opprette en statlig tilskuddsordning for viktige regionale veiprosjekter og tilbakeføre sentrale fylkesveier til staten som riksveier.

De ber også landsmøtet sier nei til nye byvekstavtaler der regionale myndigheter ikke selv tar ansvar for finansiering av kollektivtransport. Det bør heller lages en egen statlig tilskuddsordning for investering og drift av kollektivtrafikk, heter det i forslaget.

Resolusjonen skal formelt vedtas søndag ettermiddag, men er å anse som vedtatt politikk da alle partiets fylkeslag står bak.