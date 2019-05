Snøbygene kommer ikke tilbake med det første, ifølge meteorolog

Nyheter

På Myre var det såpass mye snø lørdag morgen at fotballkampen mellom Morild og Sortland en liten stund sto i fare for å bli utsatt. Iherdig innsats fra frivillige sørget for at banen var tørr og klar til kamp. Ifølge yr er det ikke noe som tyder på at det kommer nye snøbyger med det aller første.

De nærmeste dagene er det meldt strålende sol, med stadig økende temperaturer utover i neste uke. Da VOL tar kontakt med vakthavende ved Meteorologisk institutt lørdag formiddag for å få dette bekreftet, får vi vite at snøbygene kun var forbigående, og at været fremover vil bli atskillig mer våraktig.