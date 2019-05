Fra blå grader til plussgrader

Nyheter

Kong vinter gjorde et nokså overraskende angrep på det hele av regionen, og lørdag måtte politiet gå ut og advare bilister som har lagt om til sommerdekk om å helst la bilen stå til bedre tider.

Søndagsværet kan se ut til å by på en bedring i værsituasjonen. I løpet av dagen er det ventet at temperaturen skal stige fra minus to grader til beskjedne fire plussgrader. Litt lysere til sinns kan man derimot bli av den strålende sola som preger værkartet fra midten av dagen.

Ifølge meteorologene kan vi vente oss bare litt vind, svak bris på fem sekundmeter fra nordøst. Og det er forøvrig liten snøskredfare.