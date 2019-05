Eksporterte sjømat for nesten én milliard mer enn på samme tid i fjor

Nyheter

Så langt i år er det eksponert sjømat til en verdi av 34, 5 milliarder kroner, noe som er en økning på 2,8 milliarder kroner, eller ni prosent fra tilsvarene periode i fjor.

– Det er sterk vekst i den globale etterspørselen etter norsk laks. Dette gjelder særlig i EU-markedet, i Asia-regionen og USA. I tillegg er årets skreisesong avsluttet, og vi har aldri før eksportert så mye skrei til så gode priser – blant annet som et resultat av høy etterspørsel. Vi har fått hjelp av valutaen også i april måned, hvor kronen har vært svak spesielt mot dollaren. Totalt sett er det en fantastisk måned for norsk sjømateksport, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i en pressemelding.

Når det gjelder laks, ble det eksportert 86 000 tonn til en verdi av 6,2 milliarder kroner i april. Det er en økning i volum på 17 prosent, mens verdien økte med 995 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med april i fjor. Hittil i år er det eksportert 333 000 tonn laks til en verdi av 22,9 milliarder kroner. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks i april var 68,46 kroner per kilo mot 68,45 kroner per kilo i april i fjor. Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks fra Norge i april.

– Polen er det viktigste eksportmarkedet for norsk laks i april. Det er også markedet med størst vekst. Økt innenlands konsum og økt videreforedling av norsk laks, spesielt til fryste fileter og røykt laks for eksport, er årsaken til den sterke økningen til Polen, og Tyskland er det viktigste markedet for videreforedlede produkter fra Polen, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i pressemeldingen.