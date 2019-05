Nyheter

Major og talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, Elisabeth Q. Eriksen, sier til VOL at hun kan bekrefte at det var en F-16 som var under navigasjonstrening gjennom Sortlandssundet like før klokka 11 tirsdag.

– Flyet fly i over 1000 tots høyde slik at alle sikkerhetsbestemmelser har blitt fulgt, sier majoren til VOL.